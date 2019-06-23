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У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
23.06.2019 17:26
В России разразился грандиозный скандал в связи с ситуацией вокруг строительства Керченского моста в оккупированный Крым: стало известно, что строители уже больше 6 месяцев не могут получить деньги и записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет издание "Крым. Реалии", публикуя видео с обращением строителей к Путину. Стало известно, что руководители 15-ти компаний, которые заняты в строительстве, обвинили в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" приближенного к главе России олигарха Аркадия Ротенберга. Согласно опубликованным данным, общая сумма долга достигла полмиллиарда рублей (около 8 млн долларов).
Источник :https://www.dialog.ua/
Теги: Путин, Керченский пролив, проблема, Крым
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