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Валуев заявил, что врачам не удалось полностью избавить его от опухоли в мозге

23.06.2019 21:19
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Валуев заявил, что врачам не удалось полностью избавить его от опухоли в мозге

По словам депутата Государственной думы РФ, боксера Николая Валуева, ему приходится ежемесячно проходить курс терапии в связи с опухолью в головном мозге. 
 Депутат Государственной думы РФ, боксер Николай Валуев заявил 20 июня в эфире телеканала "ТВ Центр", что врачам не удалось избавить его от опухоли в гипофизе.

По словам Валуева, он перенес две операции, но врачи не смогли "полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга".

Депутат Госдумы РФ заявил, что это "уже рулетка", поэтому доктора не стали рисковать и оставили часть опухоли.

По словам боксера, ему приходится ежемесячно проходить курс терапии.

В мае 2018 года Валуев говорил, что из-за доброкачественной опухоли мозга ему пришлось закончить спортивную карьеру. 
Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, мозг, врачи, опухоль, Валуев
 
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