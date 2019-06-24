Вот почему Мелания Трамп постоянно носит солнцезащитные очки

24.06.2019 07:10

Даже несмотря на безупречное чувство стиля и славу самой модной первой леди мира, иногда Меланья Трамп всё равно оказывается в центре фешен-скандалов.

И вот, очередные баталии между фанатами и ненавистниками Меланьи развернулись на почве ее лука во время визита в Нормандию на Дне памяти в коммуне Кольвиль-Сюр-Мер, а точнее, одной его детали.

Мы не раз рассказывали тебе о модных изюминках первой леди США, но ее главная визитная карточка — это, определенно солнцезащитные очки.

И именно их посчитали неуместными на торжестве во Франции. Публику была возмущена, поскольку, учитывая специфику мероприятия, такой аксессуар может восприниматься как жест неуважения.

Но фешен-психолог Донн Карен заставила посмотреть на выбор Меланьи под совершенно другим углом. Она считает, что страсть леди Трамп к солнцезащитным очкам вызвана желанием защититься, или даже скрыться от публики, и если оценивать ситуацию комплексно, то это вполне логичное предположение.

В свое время, выходя замуж за Дональда, Меланья хоть и была моделью, для которых внимание публики — это обычное дело, да жених был заметной личностью, но к роли первой леди одной из самых влиятельных и заметных стран мира она точно не готовилась. А ведь обретая такой статус, внимание общественности возрастает в геометрической прогрессии.

И теперь, когда Меланья чувствует, что мероприятие должно быть с повышенным количеством журналистов, или что она не настроена много позировать на публику и телекамеры, на ней оказываются солнцезащитные очки или широкополая шляпа.

Каждый имеет право хоть на каплю приватности, и именно эту каплю удается удержать первой леди США надевая «защитные» аксессуары.

Источник: https://from-ua.com