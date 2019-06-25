Последние новости раздела
- Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ16:31
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- "За убийства украинцев теперь ответственны 118 депутатов ПАСЕ", - сильные слова Геращенко о возвращении РФ10:14
- Ждать осталось недолго: жара уйдет из Украины в Европу - подробности прогноза09:08
- На Россию надвигается "угольная" катастрофа: Европа отказалась от угля из РФ, рынок обрушился22:45
- В оккупированном Крыму "исчезли" миллионы людей: что происходит 14:30
- Горит военный арсенал, эвакуируют город (ВИДЕО)13:40
- Досрочные выборы в Раду: политолог раскрыл опасный план Кремля13:01
- Помпео: письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры11:48
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
25.06.2019 16:31
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно относятся к принятию ПАСЕ резолюции, возвращающей права делегации из России.
Об этом он рассказал в беседе с журналистами, передает donpress.com.
«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», — заявил он.
При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что это «победа здравого смысла».
Также он отметил, что полноценная работа ПАСЕ без участия российской делегации невозможна.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, права, резолюция, делегация, ПАСЕ, возвращение, Песков
Читайте также:
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- Глава МИД Германии выступает за возвращение России в ПАСЕ, но при выполнении Кремлем определенных правил
- Более 30 процентов россиян считают период правления Путина лучшей эпохой в истории РФ
- Путина загнали в угол: Арьев объяснил, как решение ПАСЕ ударит по России
- Президентские выборы в РФ заменят опросом
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности
- Обострение на Донбассе: ВСУ понесли новые потери16:12
- Уничтожен наемник Псих, прибывший на Донбасс из российского Майкопа: фото боевика попало в Сеть15:48
- Боевики «ЛНР» обстреляли БПЛА и наблюдателей СММ ОБСЕ15:32
- ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ15:11
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки14:10
- Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка13:52
- Сторонник боевиков ЛНР из команды Януковича нацелился на топ-должность в Донбассе13:29
- Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется12:51
- В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину 12:28
- Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ16:31
- Обострение на Донбассе: ВСУ понесли новые потери16:12
- Владимира Кличко спасли с горящей яхты16:00
- Уничтожен наемник Псих, прибывший на Донбасс из российского Майкопа: фото боевика попало в Сеть15:48
- Боевики «ЛНР» обстреляли БПЛА и наблюдателей СММ ОБСЕ15:32
- ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ15:11
- Редакция журнала "Барвинок" объявила о закрытии издания15:00
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- В Украине вводят банкноту 1000 гривен: НБУ показал дизайн14:28
- Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки14:10
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина