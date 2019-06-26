РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма

26.06.2019 13:00

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI, передает Корреспондент.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Источник: https://from-ua.com