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РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма
26.06.2019 13:00
Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI, передает Корреспондент.
"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.
Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ПАСЕ, депутаты, аннексия
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