Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма

26.06.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI, передает Корреспондент.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ПАСЕ, депутаты, аннексия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх