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Ученица автошколы во время сдачи на права задавила своего инструктора

26.06.2019 13:15
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Ученица автошколы во время сдачи на права задавила своего инструктора

Еще один печальный инцидент, из-за которого крепнет убеждение: пожилых людей нельзя пускать за руль. В Польше женщина 68 лет, сдавая на водительские права, умудрилась задавить своего экзаменатора. Мужчина был тяжело ранен и скончался в больнице.

По предварительной информации, инструктор одновременно контролировал двух учеников на автомобилях и не успел отскочить от машины. Пенсионерка находится в состоянии шока, допросить пока ее не получилось, сообщил начальник местной полиции Ричард Чафкур.

Сообщается, что погибший инструктор работал в автошколе давно, был опытен, имел все необходимые разрешения. В автошколе говорят, что за 25 лет работы это первый такой случай.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Польша, ученик, инструктор, автомобиль
 
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