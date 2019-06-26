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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа
26.06.2019 21:17
Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 28 июня в 14:00 (08:00 киевское время).
Согласно регламента, на переговоры отведено около часа.
Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«Путин и Трамп обсудят двустороннее состояние дел, вопросы стратегической стабильности, многочисленные региональные конфликты: Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую проблему», — заявил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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