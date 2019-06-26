В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа

26.06.2019 21:17

Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 28 июня в 14:00 (08:00 киевское время).

Согласно регламента, на переговоры отведено около часа.

Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Путин и Трамп обсудят двустороннее состояние дел, вопросы стратегической стабильности, многочисленные региональные конфликты: Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую проблему», — заявил он.

Источник: https://donpress.com