В ПАСЕ планируют снять с российской делегации оставшиеся санкции

26.06.2019 12:20

В ПАСЕ не намерены накладывать на депутатов из России какие-либо ограничения.

Полномочия российской делегации гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после решения ПАСЕ.

Об этом сообщает издание Европейская правда.

Сообщается, что мониториговый комитет ПАСЕ рассмотрел вопрос о полномочиях делегации Российской Федерации и не увидел оснований для введения санкций в отношении русских.

При этом регламентный комитет вообще отказался от доклада.

Источник: https://donpress.com