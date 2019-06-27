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Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино

27.06.2019 08:20
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Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино

Национальная администрация туризма Грузии планирует вручить гостям страны 300 тыс. бутылок подарочного вина "Саперави". 

В аэропортах Грузии возобновится акция вручения в подарок вина прибывшим туристам. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию туризма 23 июня сообщило издание Batumelebi.

Планируется вручить гостям 300 тыс. бутылок брендированного сухого вина "Саперави" в подарочной упаковке.

Ведомство объявило электронный тендер на закупку вина. Прием заявок от заинтересованных компаний начнется 2 июля. Победитель тендера должен будет поставить продукцию в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Поставки начнутся через 30 рабочих дней после заключения договора и должны будут завершиться не позднее 25 декабря 2019 года.

В тендере смогут участвовать компании, которые работали на рынке в течение последних шести лет и произвели не менее 100 тыс. литров вина.

Кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года, уточняет "Грузия online". 
 
 



Теги: Донбасс, Грузия, вино, турист
 
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