Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы

28.06.2019 20:16

Глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке дал согласие посетить мероприятия по празднованию юбилея -75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кремль еще не направлял президенту США Дональду Трампу официальное приглашение, но обещает сделает это в ближайшие дни, пишет ДонПресс.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено», — сказал Песков.