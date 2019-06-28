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Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы

28.06.2019 20:16
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Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы

Глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке дал согласие посетить мероприятия по празднованию юбилея -75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кремль еще не направлял президенту США Дональду Трампу официальное приглашение, но обещает сделает это в ближайшие дни, пишет ДонПресс.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено», — сказал Песков.



Теги: Донбасс, Путин, победа, юбилей, Дональд Трамп
 
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