Путин и Трамп встретились накануне саммита G20: Песков раскрыл, о чем говорили лидеры РФ и США

28.06.2019 10:42

Официальный представитель президента РФ Владимира Путина подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом ​накануне открытия саммита G20. Президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке, передает "Диалог.UA"

В Кремле утверждают, что главы государств разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что лидеры двух стран не обсуждали никаких вопросов, а лишь поприветствовали друг друга. "Путин и Трамп во время краткого общения перед фотографированием на G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга", - прокомментировал Песков.