Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"

29.06.2019 18:27

Простился с жизнью террорист "ЛНР" Николай Ненашев, искавший работу наемника в России. Он не дожил до своего 22 дня рождения. О смерти наемника "ЛНР" Ненашева рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Уроженец Краснодона Ненашев умер в минувшую пятницу, 28 июня, ровно за месяц до своего 22-го дня рождения. Об этом сообщила в соцсети его подруга.

Обстоятельства его гибели пока неизвестны. Однако есть информация, что осенью 2015 года он искал работу в паблике "Наемники России". В своем "резюме" Ненашев хвастался, что имеет боевой опыт - целый год был сержантом во 2-й ОМСБр ("Народной милиции") террористической "ЛНР" и прекрасно владеет РПГ - ручным противотанковым гранатометом.