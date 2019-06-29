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Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу
Синдром подражания знаменитостям был как самостоятельный феномен описан психологами в начале нашего века. По данным социологических исследований, звездам подражает около трети населения развитых стран, пишет Политека.
Так жажда мамы и дочки стать похожей на любимую звезду перешла все границы разумного. Но похоже этим дамам так не кажется.
38-летняя Джорджина Кларк поддерживает свою 20-летнюю дочь Кайлу в стремлении стать копией Кэти Прайс — британской телезвезды. Они вместе полностью копируют своего кумира — женщины уже сделали себе операции по увеличению груди и губ. Пока все перевоплощения обошлись на сумму 56 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 300 000 гривен).
Но вот, любопытно, для того чтобы оплатить дорогостоящие процедуры дочь даже устроилась на работу в стриптиз-клуб. Сейчас Кайла и ее мать очень изменились, и Джорджина Кларк заявляет, что гордится перевоплощением дочери. Именно такой она и хочет видеть свою дочь и, впрочем, себя саму тоже. И мать не смущает место работы дочери. «Мне повезло, что у меня такая дочь, как Кайла, ведь она оплачивает мои операции. Вместе с ней мы живем мечтой», — говорит Джорджина.
Теги: Донбасс, нож, пластика, мать, дочь
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