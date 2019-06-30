- «Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию21:07
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным20:08
- Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал18:33
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Итальянка просидела в застрявшем лифте более суток, спасаясь вином14:23
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»22:06
«Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию
Глава Франции Эммануэль Макрон посетит Россию для участия в мероприятиях празднования 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое будет проходить в 2020 году. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом французский лидер рассказал представителям российских СМИ на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака. «Господин Путин меня пригласил, и я буду там. Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся», – сказал французский президент.
Следует отметить, ранее Макрон сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину вынести на обсуждение ситуацию в Иране и Сирии.
Также известно, что главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на саммите «Большой двадцатки», стартовавшего 28 июня в Осаке. В Москве сообщили, что главы двух стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.
Теги: Россия, Донбасс, поездка, Макрон
- Не нужен нам берег российский - МИД Турции не рекомендует гражданам посещать Россию
- Соцсети похоронили Путина из-за внезапной отмены всех поездок президента
- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- Главарь "ДНР" Захарченко нацелил "депутатов республики" на экономическую и культурную интеграцию с Россией
- Мнение: почему РФ выгодно вести войну в Украине
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- «Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию21:07
- Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал20:42
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным20:08
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы19:33
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал18:33
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить17:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО