- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»22:06
- Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"18:27
- Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко17:35
- Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу16:32
- В РФ выдвинули обвинения пленным украинским морякам16:14
- "Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО15:08
Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"
Российский пропагандист Александр Горный признал, что РФ уничтожила туризм в аннексированном Крыму. Ситуация катастрофическая. Откровенное заявление Горный сделал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
Горный обвинил во лжи "Министерство туризма" аннексированного Крыма. Он уверяет, что озвученные данным ведомством числа о турпотоке в 2018 году очень сильно завышены. А в нынешний сезон вообще катастрофа с туристами. "Полный провал… Это команда лузеров, которые про**апи все, что только можно… В Коктебеле с туристами и их платежеспособностью полная попа… Мои слова и прогнозы уже подтверждают многие отельеры, продавцы сувениров и общепит. Нет ни народа, ни выручки. Попа! Денег нет, и дай Бог отбить аренду", - рассказал пропагандист. Такая ситуация не только в Коктебеле, но и по всему аннексированному Крыму. Чтобы не быть голословным, Горный показал унылые пустынные фото с набережной Коктебеля. Сняты они в субботу приблизительно в 21:00 - в самое "горячее" для туристов время.
Теги: Донбасс, Крым, туристы, курортный сезон
- Плохие дороги и заоблачные цены: как Крым встречает туристов
- Уже не боятся "фошыздов" и "правосеков": оккупанты зазывают в Крым украинских туристов
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- "Мало авиарейсов", - "власти" Крыма лихорадочно ищут причины, чтобы оправдаться за провал туристического сезона
- Стало известно, почему мост Путина не поможет оккупантам с туристами в Крыму
- "Власти" Крыма вежливо пригласили украинских туристов отдохнуть на солнечном полуострове
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- В Мариуполе 100 человек находились в трудовом рабстве21:17
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать19:11
- «Не можем смотреть на детей — они голодные!»: шахтеры в «ЛНР» требовали выплатить зарплату. ВИДЕО18:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В Украине появилась горячая линия по приему жалоб на инопланетян09:33
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- Гороскоп на 30 июня: Девам нельзя убегать от обязанностей, а Водолеям не нужно стесняться08:48
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга10:10
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев