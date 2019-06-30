В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети

30.06.2019 08:11

В ОРЛО планируется длительное отключение электроэнергии, об этом были предупреждены руководители предприятий. Такой информацией местные жители делятся в соцсетях.

Сообщается, что электроснабжение в так называемой «ЛНР» будет отключено с 19:00 5 июля по 10:00 7 июля.

«Ходившие слухи об очередном выключение света в „ЛНР“ на несколько дней оказались правдой, с 5 по 7 июля снова рубанут ЛЭП из РФ. Министерства начали рассылать письма по предприятиям! Полтора суток без света в летнюю жару! Молодцы!», — пишут люди.

По словам жителей ОРЛО, это уже не первое подобное отключение:

«Отключение света по всей „ЛНР“ с 5 по 7 июля, Леня даже распоряжение издал о персональной ответственности глав районов, а толку? „Лугаком“ [оператор местной моб. связи, — ред] вырубится сразу же, как в прошлые разы — ни скорую, ни „пожарку“, ни ментов не вызовешь, а еще комендантский час…»