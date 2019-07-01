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Новый подростковый галлюциноген: кипятят прокладки, а потом пьют «отвар»
Индонезийские подростки используют женские гигиенические прокладки как наркотик: кипятят их в воде, а потом пьют её. Об этом заявляют местные власти, сообщает lifter и Daily Mail.
Молодые индонезийцы используют как новые, так и использованные прокладки для получения легального кайфа.
По данным Национального антинаркотического агентства Индонезии, химические вещества в составе прокладок вызывают у потребителей отвара ощущение полёта и галлюцинации.
Об этой пугающей моде за последние недели сообщили несколько местных изданий, в том числе Jakarta Post, Jawa Pos и Pos Belitung.
На острове Ява, где расположена столица страны Джакарта, полиция арестовала нескольких пьяных подростков, которые признались, что ловили кайф с помощью необычного «прокладочного рецепта».
«Они достали из мусора использованные прокладки и залили их кипятком. Когда вода остыла, они вместе выпили её», — говорит старший командир Супринарто, глава Антинаркотического агентства Центральной Явы.
14-летний мальчик с острова Белитунг к востоку от Суматры, признавшийся, что «напивался» отваром из использованных прокладок, поведал местной газете рецепт приготовления отвара.
Прокладка достаётся из обёртки и кипятится около часа, после чего воду оставляют остывать. Прокладку выжимают, а воду выпивают.
Мальчик сказал, что получается «горький» напиток, который он и его друзья пьют «утром, днём и вечером».
Издание также сообщает, что для изготовления этого «легального наркотика» используются подгузники.
Министерство здравоохранения Индонезии проводит расследование, чтобы выяснить, что за вещество попадает в воду при кипячении и вызывает наркотический «приход».
Исчточник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Индонезия, наркотики, подростки
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