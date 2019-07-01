Новый подростковый галлюциноген: кипятят прокладки, а потом пьют «отвар»

01.07.2019 09:48

Индонезийские подростки используют женские гигиенические прокладки как наркотик: кипятят их в воде, а потом пьют её. Об этом заявляют местные власти, сообщает lifter и Daily Mail.

Молодые индонезийцы используют как новые, так и использованные прокладки для получения легального кайфа.

По данным Национального антинаркотического агентства Индонезии, химические вещества в составе прокладок вызывают у потребителей отвара ощущение полёта и галлюцинации.

Об этой пугающей моде за последние недели сообщили несколько местных изданий, в том числе Jakarta Post, Jawa Pos и Pos Belitung.

На острове Ява, где расположена столица страны Джакарта, полиция арестовала нескольких пьяных подростков, которые признались, что ловили кайф с помощью необычного «прокладочного рецепта».

«Они достали из мусора использованные прокладки и залили их кипятком. Когда вода остыла, они вместе выпили её», — говорит старший командир Супринарто, глава Антинаркотического агентства Центральной Явы.

14-летний мальчик с острова Белитунг к востоку от Суматры, признавшийся, что «напивался» отваром из использованных прокладок, поведал местной газете рецепт приготовления отвара.

Прокладка достаётся из обёртки и кипятится около часа, после чего воду оставляют остывать. Прокладку выжимают, а воду выпивают.

Мальчик сказал, что получается «горький» напиток, который он и его друзья пьют «утром, днём и вечером».

Издание также сообщает, что для изготовления этого «легального наркотика» используются подгузники.

Министерство здравоохранения Индонезии проводит расследование, чтобы выяснить, что за вещество попадает в воду при кипячении и вызывает наркотический «приход».

Исчточник: https://from-ua.com