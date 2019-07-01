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Ученые разгадали тайну Космоса: «сенсационное открытие»
На одну загадку в Космосе стало меньше, ученые сделали новое открытие
Канадские астрономы Западного университета в Онтарио выяснили, как возникают сверхмассивные черные дыры. Благодаря механизму происхождения в очень ранней Вселенной, объекты были на активной стадии роста. В сравнении с обычными черными дырами, сверхмассивные — не возникают из-за вспышки сверхновой. Пока неизвестны точные причины их возникновения.
Специалисты решили задачу, которая возникает с пределом Эддингтона. Последний накладывает ограничения на скорость поглощения (аккреции) вещества черной дырой.
Масса миллиарда солнц вмещается в сверхмассивные черные дыры. Предполагалось, что рост объектов происходит в коротком промежутке времени — 800 млн лет (с момента возникновения Вселенной).
Когда темпы аккреции очень большие, то происходит давление излучения в диске. В свою очередь диск образует вокруг черной дыры, интенсивное истечение вещества прочь из гравитационного поля.
По теории, прямому коллапсу с происхождением черных дыр поддавались облака межзвездного газа. На ранних стадиях развития Вселенной создавались особенные условия. В результате некоторые облака коллапсировали лишь в то время, когда их общая масса становилась равной массе 100 тысяч Солнц. Вследствие сжатия появлялись короткоживущие квазизвезды, а после них крупные черные дыры, становившиеся зачатком для более массивных.
После прямого коллапса дыры стали очень активно «есть» вещество вокруг себя. В то время как скорость поглощения на некоторый период, примерно на 150 миллионов лет, становилась супер-Эддингтоновской. Это означает — большая часть вещества пропадала за горизонтом событий. Она ничего такого не излучала, что могло нарушить аккрецию. Позже в результате этого, излучение от ближайших звезд и других черных дыр остановило супер-Эддингтоновскую аккрецию.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, космос, ученые, открытие
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