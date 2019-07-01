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Уже с 1 июля: для водителей изменили правила

01.07.2019 21:00
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Во французской столице с приходом следующего месяца вводится запрет на въезд автомобилей с дизельными силовыми установками. Известно, что под запрет попадают транспортные средства старше 2006 года.

Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских СМИ.

Сообщается, что запрет касается легковых автомобилей, фургонов, скутеров старше 2005 года, а также мотороллеров.

Для грузовиков и легковушек запрещают въезд, если они не соответствуют экологическим нормам Евро-3. Что касается дизельных грузовых авто, то они должны соответствовать нормам не менее Евро-5, а это грузовики выпущены в период с 2006 по 2009 год. В случае несоблюдения требований водителям грозит штраф от 68 евро.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, водитель, правила, июль
 
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