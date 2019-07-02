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Кандидат на премию Дарвина: россиянин чудом выжил при встрече с медведем. ВИДЕО

02.07.2019 17:09
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Кандидат на премию Дарвина: россиянин чудом выжил при встрече с медведем. ВИДЕО

В Камчатском крае (Россия) мужчина заснял на камеру, как спровоцировал медведя и в итоге получил травму руки.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Бушующий мир".

На видео мужчина подкрадывается к животному сзади и не останавливается, даже после того, как тот на него рыкнул. После чего медведь решил атаковать обидчика.
"Классическая рубрика "Слабоумие и отвага". Мужчина в лесу специально спровоцировал медведя. Косолапый стремительно атаковал и прокусил сверхразуму руку", - пишут авторы публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российской Туве местные охотники сообщили о том, что нашли в берлоге медведя человека, который провел там с тяжелыми травмами целый месяц. Несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные зверем, мужчина находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен. По его рассказам, медведь напал на него, но есть не стал, а решил прикопать "на консервы".



Теги: Россия, Донбасс, видео, мужчина, медведь, Камчатка, провокация, травма
 
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