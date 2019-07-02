Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП

02.07.2019 22:11

Смертельное происшествие произошло в столице Великобритании Лондоне. Там из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в аэропорту Хитроу, выпал человек, пишет from-ua.

Скорее всего, погибший пытался нелегально попасть в Великобританию. Лондонские правоохранители пока затрудняются установить его личность.

«Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины… Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего. На данный момент полиция считает, что мужчина был «безбилетником» и вывалился из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета «Кенийских авиалиний», — заявили полицейские.

При осмотре самолета полиция обнаружила в отсеке для шасси одежду и сумку с едой и водой.