Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП

02.07.2019 22:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП

Смертельное происшествие произошло в столице Великобритании Лондоне. Там из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в аэропорту Хитроу, выпал человек, пишет from-ua.
Скорее всего, погибший пытался нелегально попасть в Великобританию. Лондонские правоохранители пока затрудняются установить его личность.
«Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины… Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего. На данный момент полиция считает, что мужчина был «безбилетником» и вывалился из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета «Кенийских авиалиний», — заявили полицейские.
При осмотре самолета полиция обнаружила в отсеке для шасси одежду и сумку с едой и водой.



Теги: Донбасс, Лондон, мужчина, самолет, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх