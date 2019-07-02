Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него

02.07.2019 15:52

В ближайшие дни или неделю на востоке Украины, где пять лет продолжается вооруженный конфликт, возможно временное установление мира.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину может быть выгодно временное перемирие в связи с выборами в Украине.

"Никто, кроме Путина, не может ответить на вопрос – будет перемирие или нет. Он принимает такое решение. Но накануне выборов, чтобы поддержать украинские политические силы, которые якобы говорят о мире, а, фактически, о капитуляции, возможен временный мир, прекращение огня", – считает Бала.

Но, несмотря на возможные мнимые уступки, важно помнить, что Россия заинтересована в конфликте на Донбассе и что она пойдет на мир лишь на своих условиях.

"России важно заставить Украину сесть за стол переговоров с представителями тех объединений для того, чтобы говорить о "гражданском конфликте" и ставить вопрос о снятии санкций. Они будут двигаться в этом направлении, пока не добьются своей цели, а именно особого статуса Донбасса на тех условиях, на которых они хотят. Я не думаю, что Россия будет идти на какие-то уступки. Напряжение на Донбассе необходимо России как инструмент давления на украинскую власть", – продолжает политолог.

А вот политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что пока рано говорить о временном перемирии или мире, пока четко не сформулированы позиция и шаги новой украинской власти.

"Пока неизвестна позиция украинской стороны. Я имею в виду целостный план шагов Украины на пути достижения мира. Здесь возникают вопросы к Владимиру Зеленскому по поводу его подходов. И хочется видеть его видение в целом. Кроме того, Россия сама никогда уступки не делает. Ее поведение и сейчас говорит о том, что она хочет и заинтересована в том, чтобы было установлено перемирие. Просто так она это делать не будет. И хочется понимать, какие шаги планируется сделать, и только тогда можно сказать, приведут ли они к миру или это временная тактика", – объясняет Яхно-Белковская.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Кроме того, во вторник, 2 июля 2019 года, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины соберутся на очередное заседание в Минске, в ходе которого может быть обсуждено так называемое "хлебное перемирие".