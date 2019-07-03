Путин подписал закон о приостановке ДРСМД: появились детали

03.07.2019 18:00

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сказано:

«Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года».

Согласно указу, решение о возобновлении участия России в этом соглашении будет приниматься главой государства.

Источник: https://donpress.com