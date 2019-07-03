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Путин подписал закон о приостановке ДРСМД: появились детали
03.07.2019 18:00
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа сказано:
«Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года».
Согласно указу, решение о возобновлении участия России в этом соглашении будет приниматься главой государства.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, закон, Путин, ракеты
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