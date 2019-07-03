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Россиянка опозорилась из-за скандала в самолете с темнокожей представительницей США
Пассажирка из России отказалась сидеть рядом с темнокожей девушкой в самолете и устроила скандал. Данная история быстро попала в СМИ, передает "Диалог.UA".
Ранее в метро американского Нью-Йорка эмигрантка из РФ некая Анна Лищинская избила другую пассажирку, выкрикивая при этом маты и расистские оскорбления. Чернокожая пассажирка рассказала о неприятном инциденте с участием россиянки, которая отказалась сидеть рядом с ней в салоне самолета из-за ее цвета кожи. Девушка поделилась рассказом о случившемся в социальных сетях. По ее словам, она следовала рейсом компании Spirit Airlines из Лас-Вегаса в Чикаго.
Оказавшись на борту, она обнаружила, что должна сидеть рядом с женщиной из России. Последняя запретила рассказчице садиться рядом с ней, причем настолько негативно к этому отнеслась, что даже устроила ссору с проводниками.
К счастью, на рейсе присутствовали белокожие люди, которые согласились поменяться с девушкой местами и сесть рядом с россиянкой. На это она согласилась.
По словам девушки, она ни разу в жизни не сталкивалась с подобным отношением, и в течение всего четырехчасового полета ее успокаивали другие пассажиры.
Она отметила, что чувствовала себя униженной и оскорбленной. Впоследствии она уточнила, россиянка извинилась перед ней за инцидент и заявила, что вообще не хотела сидеть рядом с кем бы то ни было. Тем не менее, как заметила рассказчица, когда рядом с ней сел молодой белый студент, она вовсе не возражала.
Правда, сразу после приземления женщина отправилась жаловаться стюардессам на оскорбления с его стороны – молодой человек в течение всего полета называл ее расисткой. Российские болельщики в очередной раз доказали свою нетерпимость по отношению к лицам другой расы. В этот раз досталось вратарю российской сборной по футболу. Ранее россиянка Симоньян оскандалилась с шуткой о протестах в Грузии.
Теги: Донбасс, скандал, россияне, самолет, расизм
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