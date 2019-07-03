Тайная подлодка Путина причалила с мертвым экипажем: появились страшные подробности

03.07.2019 09:30

В интернет-сети появились детали трагедии на подводной лодке в России, в результате которой погиб целый ряд людей

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Тринадцать офицеров погибли на подлодке до того, как она достигла берега. Четырнадцатый – скончался в карете скорой помощи по пути в военно-морской клинический госпиталь города Североморска», — говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что Путин решил «откреститься» от поездки на место ЧП, отправив туда своего главного холуя.

«Путин поручил Шойгу в связи с гибелью моряков-подводников вылететь в Североморск и заслушать доклады на месте», — подчеркивается в сообщении.

Также в сети появились фото погибшего на «глубоководном аппарате» под названием «Лошарик» капитана Андрея Воскресенского. Как стало известно, там находились подводники со званием капитана не менее 3-го ранга.

«Владимир Бедердинов 13 лет возглавлял Учебный Центр ВМФ в городе Сосновый Бор. В 1979 году в составе экипажа он совершил переход вокруг Земли в подводном положении, через пролив Дрейка на Камчатку. За этот переход Владимир Бедердинов награждён орденом Красного Знамени», — утверждают журналисты.

Всего, по информации СМИ, в результате трагедии погибло семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Источник: https://politeka.net