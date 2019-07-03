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В Европарламенте определились с новым главой
Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания на пресс-службе Европарламента.
Во втором раунде голосования Сассоли, представляющий группу “Прогрессивный альянс социалистов и демократов”, поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило 7 голосов.
Для избрания на должность кандидат должен был набрать 50%+1 голос. Голосование проходило бюллетенями за тайной процедурой. Второе место занял чех Ян Заградил от фракции “Европейские консерваторы и реформисты” — 160 голосов.
Представительница ФРГ Ска Келлер от фракции “Зеленые — Европейский свободный альянс” набрала 119 голосов, испанку Серую Рего от левой политической группы “Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера” поддержали 43 евродепутаты.
Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.
Напоминаем, Европарламент не смог избрать президента в первом туре.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европа, Европарламент, глава
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