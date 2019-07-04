Путин уволил Медведева: правда есть один нюанс

04.07.2019 15:20

Путин освободил от занимаемой должности сотрудников ряда федеральных государственных органов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации, передает Политека.

Так, от своей должности освобожден начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев. Уволены глава МВД по Чувашии генерал-майор полиции Сергей Неяскин; заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков; начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев. Также с военной службы уволен генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Источник: https://from-ua.com