Путина убедили: в России заговорили о скорой отставке

04.07.2019 09:00

Премьер-министра России Дмитрия Медведева готовятся отправить в отставку и в Кремле сейчас рассматривают возможные сценарии и сроки такого решения.

Его работой недовольны, о чем говорят уже "не шепотом или кулуарно, а прямо, громко, и публично", написали авторы телеграм-канала Кремлевский безБашенник, передает Обозреватель.

"За все годы правления Владимира Путина появились первые признаки, что его личное доверие к Медведеву небезграничное. Очевидные провалы в работе отдельных министров и губернаторов ударят непосредственно по премьеру. Медведева готовятся отправить в отставку и оговаривают ее сроки", – сообщили в телеграм-канале.

Ссылаясь на источники в окружении российского правительства, Кремлевский безБашенник уточнил, что впервые с 1999 года ближайшее окружение Путина постоянно напоминает ему о рисках от такого "кадрового упрямства" для него лично.

"После "прямой линии" Путин понял, что складывающаяся ситуация может спровоцировать массовые акции протестов, а также удивился, что элиты считают Медведева чуть ли не единственным виновником в срыве многих нацпроектов еще с 2007-го года. Кроме этого, именно из-за него партия "Единая Россия" деградировала в регионах. Так что обстановка вокруг Медведева накалилась", – подытожил телеграм-канал.

Источник: https://from-ua.com