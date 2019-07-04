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В США рассекретили план на случай ядерной войны с Россией

04.07.2019 16:38
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В США рассекретили план на случай ядерной войны с Россией

Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана, ядерной войны.

Об этом он сообщил СМИ на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований.

По словам начальника Генштаба, сначала США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. Это будет применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций, а также аэромедицинских команд, «обученных и готовых к ведению продвинутой войны».

После генерал планирует связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США. Для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты, а боевые самолеты.

По словам Гольдфейна, у сил США и НАТО будет достаточно времени, чтобы уничтожить вражеские ракеты в небе с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

Гольдфейн заявил, что противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар с помощью технологий Пентагона, которые позволяют выявить среди ложных целей настоящую боеголовку.

Завершающим этапом станут атомные подводные лодки, «которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды». Субмарины должны нанести «второй удар», чтобы «заставить противника подчиниться».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, война, ядерная война
 
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