- «Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия16:20
- Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»15:45
- Путин уволил Медведева: правда есть один нюанс15:20
- МИД дал ответ Совету Европы по наблюдателям на выборах13:47
- Путин выставил Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: известны условия "сделки" с Кремлем 12:15
- В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией10:48
- Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар10:32
- В работе Facebook произошел масштабный сбой09:38
- Путина убедили: в России заговорили о скорой отставке09:00
- Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»08:30
В США рассекретили план на случай ядерной войны с Россией
Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана, ядерной войны.
Об этом он сообщил СМИ на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований.
По словам начальника Генштаба, сначала США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. Это будет применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций, а также аэромедицинских команд, «обученных и готовых к ведению продвинутой войны».
После генерал планирует связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США. Для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты, а боевые самолеты.
По словам Гольдфейна, у сил США и НАТО будет достаточно времени, чтобы уничтожить вражеские ракеты в небе с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.
Гольдфейн заявил, что противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар с помощью технологий Пентагона, которые позволяют выявить среди ложных целей настоящую боеголовку.
Завершающим этапом станут атомные подводные лодки, «которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды». Субмарины должны нанести «второй удар», чтобы «заставить противника подчиниться».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, США, Донбасс, война, ядерная война
- Россия и Китай готовятся к войне с США после вторжения Трампа в КНДР – СМИ
- Будущий директор ЦРУ открыто обвинил Россию в аннексии Крыма и войне на Донбассе
- В США зарегистрирован убойный для России и спасительный для Украины законопроект
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- "Готовься, Россия": Трамп объявил о скором ударе по Сирии
- Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие11:46
- Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых11:15
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии07:49
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия16:20
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»15:45
- Путин уволил Медведева: правда есть один нюанс15:20
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- «Завершить до конца»: Вакарчук рассказал, для чего идет в Раду14:14
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- МИД дал ответ Совету Европы по наблюдателям на выборах13:47
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- В ОРДО повысили размер «соцвыплат»: стали известны новые суммы «пособий»