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Не Медведев: российские эксперты раскрыли личность следующего президента РФ после Путина
Хитрый "хозяин" Кремля собирается провернуть трюк 2008 года и уже ищет себе преемника вроде управляемого Дмитрия Медведева, только моложе.
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уже сейчас можно обрисовать образ будущего президента Российской Федерации. По его словам, возраст преемника Путина будет колебаться между 40 и 50 годами, передает dialog.ua со ссылкой на "Лента.Ру".
По словам Федорова, новый президент РФ (которым на самом деле, как и Медведевым в 2008-2012 гг., станет управлять тот же Путин) будет "современным, динамичным и ответственным, а также патриотом своей страны". Руководитель ВЦИОМ убежден, что Путин не пойдет на изменения Конституции России, чтобы продлить срок своих полномочий. "Он не сделал этого в 2007 году, так почему он должен делать это в 2023 году?" – считает Федоров. В то же время он подчеркнул, что настоящую фамилию следующего главы государства россияне узнают еще не скоро. К слову, полномочия Владимира Путина истекают в 2024 году. Судя по высказываниям карманного эксперта, Кремль готовит ему "псевдопреемника", за спиной которого "самый вежливый" продолжит руководить Россией и будет проводить такую же агрессивную политику в отношении соседних государств. Однако новым президентом РФ, если верить Федорову, будет уже не Медведев, поскольку "Он вам не Димон" старше, чем заявленный возраст будущего номинального главы государства.
Теги: Россия, Донбасс, президент, Путин, Медведев, преемник
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