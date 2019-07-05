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Погиб на глазах у матери: поход на детскую площадку обернулся трагедией. ВИДЕО

05.07.2019 21:27
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Погиб на глазах у матери: поход на детскую площадку обернулся трагедией. ВИДЕО

В Москве произошел трагический инцидент. На трехлетнего мальчика упало дерево, придавив его насмерть, передает from-ua.
ЧП случилось на глазах у матери, когда ребенок играл на детской площадке. Также рядом был брат-близнец мальчика. Мама смотрела за детьми. Однако после сильного порыва ветра дерево треснуло и придавило ребенка. Жизнь мальчика спасти не удалось.



Теги: Донбасс, ребенок, детская площадка, погиб
 
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