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Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)
Мощное землетрясение, произошедшее вечером, 5 июля, в Лос-Анджелесе застало ведущих новостей американского канала KCAL9 в прямом эфире. Они были вынуждены прервать выпуск и спрятаться под стол. Ролик опубликован Youtube.
«Мы ощущаем толчки. Секунду, мы должны убедиться, что ничего здесь в студии не упадет».
«Землетрясение очень сильное. Мне кажется, мы должны спрятаться под столом».- отметила ведущая в прямом эфире.
Ведущие сообщили, что они вернутся в эфир позднее и продолжат выпуск новостей.
«Ок, у нас небольшая пауза. Затем мы вернемся».
Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое потрясло Южную Калифорнию, было снято на камеру в 8 часов вечера в вечернем шоу.
По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг был расположен на глубине 10 километров.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телевидение, Америка, землетрясение, прямой эфир
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