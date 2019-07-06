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Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО

06.07.2019 21:46
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Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО

Удивительное видео удалось заснять в лесах Финляндии фотографу и гиду Tero Pylkkänen. Мужчина запечатлел мощный бой за территорию между двумя большими медведями. Он признался, что ему еще не доводилось видеть косолапых на таком близком расстоянии.

Известно, что Пюлккянен находился в отпуске со своей семьей. Они поселились в охотничьем домике, который находился рядом с местом кормления медведей в Центре дикой природы бореалов, когда началась ожесточенная битва между двумя медведями.

Хотя Пюлккянен ранее видел медведей и ему не раз удавалось снять их на камеру, это был первый раз, когда он видел бурых медведей в бою так близко - всего в 10 метрах от домика.

Такой опыт запомниться фотографу надолго.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Финляндия, видео, медведь, битва
 
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