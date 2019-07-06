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Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей

06.07.2019 09:02
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Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей

Мэром Амстердама впервые стала женщина. Она намерена бороться с мошенничеством, торговлей людьми и отмыванием денег.

В данный момент, она рассматривает возможность закрытия квартала красных фонарей. Она аргументирует это тем, что женщины в таких местах находятся в ужасных условиях, становятся предметом шуток и фотографий.

"Эти цели не обсуждаются. Долгое время здесь разводили сантименты о моряках в квартале красных фонарей, которые после месяцев плавания, идут к голландской женщине. Ситуация сейчас такая, что в основном иностранки, которые неизвестно как попали в такое положение, становятся предметом шуток и фотографий",

- заявила мэр.

Также рассматриваются другие варианты. К примеру запрет окон в борделях, установка турникетов, перенос некоторых окон, что поспосбствует снижению спроса.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Амстердам, закрытие, мэр
 
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