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«Европа оказалась на грани пропасти»: военный дипломат встревожился действиями Путина

07.07.2019 17:42
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«Европа оказалась на грани пропасти»: военный дипломат встревожился действиями Путина

 Хозяин Кремля Владимир Путин, подписав указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поставил «на край пропасти» весь европейский континент. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил военный дипломат Петр Гаращук. В то же время эксперт назвал выход РФ из договора – «мощным ударом по системе европейской и мировой безопасности». 

«Речь идет не просто об оценке, а о призыве к людям – к политикам, дипломатам, ученым, к СМИ – уважаемые, мы оказались на краю пропасти! Нам нужно предпринять любые меры, чтобы нашим потомкам, нашим детям и внукам оставить прекрасный мир, прекрасную Европу», – сказал военный дипломат. Также Гаращук пояснил, что приостановка Россией ДРСМД оказалась вторым серьезным ударом по мировой безопасности после 2014 года, когда Кремль наплевал на Будапештский меморандум и развязал кровавую войну на Донбассе. 



Теги: Донбасс, Путин, Европа, дипломат
 
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