Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»

07.07.2019 08:15

Токсичные насекомые наводнили Западную Европу из-за теплой зимы и весны

Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны, они вызывают аллергическую реакцию и раздражение кожи пишут Украинские новости.

Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц развелось чрезвычайно много. К концу июля эти гусеницы должны превратиться в бабочек, безобидных для человека. Но пока из-за них возникает много проблем.

В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.

Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре — густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.

У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.

Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.

Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.

В Нидерландах также отмечается резкое увеличение числа этих гусениц. Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей и туристов быть осторожными. Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании и Англии.

Источник: https://politeka.net