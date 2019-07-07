- Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»08:15
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО21:46
- Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)21:18
- Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского20:15
- «Дали волшебный пендель»: Добкина не пустили на территорию России09:44
- Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей09:02
- Погиб на глазах у матери: поход на детскую площадку обернулся трагедией. ВИДЕО21:27
- Не Медведев: российские эксперты раскрыли личность следующего президента РФ после Путина20:59
- Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента18:30
Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»
Токсичные насекомые наводнили Западную Европу из-за теплой зимы и весны
Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны, они вызывают аллергическую реакцию и раздражение кожи пишут Украинские новости.
Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц развелось чрезвычайно много. К концу июля эти гусеницы должны превратиться в бабочек, безобидных для человека. Но пока из-за них возникает много проблем.
В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.
Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре — густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.
У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.
Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.
Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.
Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.
В Нидерландах также отмечается резкое увеличение числа этих гусениц. Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей и туристов быть осторожными. Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании и Англии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Европа, насекомые, аномалия
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад
- В НАТО решили восстановить контакты с Россией в сфере военной авиации - Столтенберг
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
- Россия угрожает США «жестким ответом» за размещение войск в Европе
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти
- Две страны Европы: Кто хочет отменить антироссийские санкции
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
- В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»18:45
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- «Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому17:48
- Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-1716:00
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»08:15
- Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»08:00
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО21:46
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)21:18
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- В Украине решили запретить часть денег
- Украинцам придется платить абонплату за газ: сколько и когда
- Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли