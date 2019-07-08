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Ведущий грузинского телеканала обматерил Владимира Путина в прямом эфире

08.07.2019 12:15
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Ведущий грузинского телеканала обматерил Владимира Путина в прямом эфире

На грузинском телевидении жестко унизили президента Российской Федерации Владимира Путина - ведущий программы "P. S" Георгий Габуниа на телеканале "Рустави 2" обрушился на главу Кремля с нецензурной бранью, сообщает Обозреватель.
На фоне этого сотни жителей собрались у здания телекомпании в Тбилиси и выразили недовольство выступлением ведущего.
В результате гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия принял решение приостановить вещание "до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена". Однако, спустя несколько часов, вещание возобновилось.
Гварамия осудил нецензурную брань Габунии, однако отказался извиняться за мат в адрес Путина, отметив, что поддерживает позицию ведущего.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.



Теги: Грузия, телевидение, оскорбление, Владимир Путин
 
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