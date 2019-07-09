- «Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области18:47
- Президент попал в беду: объявлено чрезвычайное положение16:34
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- Курьезное фото: в супермаркете нашли "мясо с лицом Путина"15:49
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
- Грузинского тележурналиста, оскорбившего Путина, отстранили от работы09:00
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»17:45
- О чем могут договориться Зеленский и Путин: дан прогноз17:08
- На NewsOne неожиданно отменили скандальный телемост с Россией, пожаловавшись на давление15:48
«Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области
Самая что ни есть паника наблюдается в российском сегменте соцсетей, и все из-за того, что жители Волгодонска Ростовской области наперебой пишут о толчках и взрывах, передает replyua.net. К тому же, если верить сообщениям местных медиа, о первом взрыве стало известно еще вчера, но сегодня звуки и подземные толчки неизвестного происхождения напугали людей повторно.
Пока что официально эта информация подтверждена не была. Но от этого никак не легче, скорее наоборот, паника среди населения только растет, поскольку рядом находится Ростовская АЭС, которую фактически каждый месяц останавливается из-за аварий. Пользователи социальных сетей непосредственно связывают взрывы с атомной электростанцией.
«А многие говорят, что взорвался один из блоков атомной станции», «Если б атомная – инет и связь бы уже вырубили, чтоб инфа за пределы не просочилась», «Рядом с рынком Авангард шел, со стороны Атоммаша слышно было. Я в наушниках был, может, и показалось, что оттуда, но было громко», - написали люди.
Теги: Россия, Донбасс, АЭС, паника, Волгодонск
- Квартиру знаменитого советского футболиста и президента обокрали
- В Питере фанатов "Шахтера" забрали в отделение милиции
- Сегодня состоится онлайн-трансляция матча "Арсенал" - "Шахтер". Андрей Аршавин против Дарио Срны!
- В Санкт-Петербурге «рулили» дончане
- В России паника из- за нефтяных цен - бюджет РФ под угрозой
- В стиле Кремля: футболисты России ответили голами на санкции Запада
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- «Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области18:47
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату17:28
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- Президент попал в беду: объявлено чрезвычайное положение16:34
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В Украину идет затяжное похолодание16:00
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением