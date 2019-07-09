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Грузинского тележурналиста, оскорбившего Путина, отстранили от работы

09.07.2019 09:00
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Грузинского тележурналиста, оскорбившего Путина, отстранили от работы

Руководство грузинского телеканала Рустави-2 не намерено увольнять журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире выступил с неценцурным обращением к президенту РФ, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Об этом заявил гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия. По его словам, цель Габуния была "легитимная", а форма, которую использовал журналист, только "помешала ей". Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габуния от эфира на два месяца, однако после этого журналист продолжит работать.
Гварамия уточнил, что решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.



Теги: Грузия, оскорбление, журналист, Владимир Путин
 
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