Курьезное фото: в супермаркете нашли "мясо с лицом Путина"

09.07.2019 15:49

39-летний музыкант Мэт Гордон, покупая в супермаркете Aldi (находится в Кройдоне, что на юге Лондона в Великобритании) десерт к чаю, рядом с мясным отделом заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus.

По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ.

"Я не мог в это поверить. Сходство было удивительным. Бифштекс был похож на Владимира Путина. Я проходил мимо него несколько раз, и каждый раз он все больше походил на президента РФ", – рассказывает артист таблоиду The Sun, передает segodnya.ua.

Как сообщает издание, премиальный кусок мяса стоил в магазине три фунта стерлингов, что в пересчете на наши деньги – около 95 грн.