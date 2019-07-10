Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал

10.07.2019 21:06

У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная.

В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился на публике с новой пассией. 46-летнего актера запечатлели со спутницей в театре на ВДНХ на спектакле "Нод".

В сообщении отмечается, что "голубки очень мило держатся за ручки". Позже в новой возлюбленной Виторгана пользователи Сети опознали 26-летнюю актрису Нино Нинидзе, которая недавно заявила о разводе с артистом кино Кириллом Плетневым, в браке с которымона она родила сына.

Авторы канала Dark Cosmo подчеркивают, что Виторган и Нинидзе встречаются уже на протяжении трех месяцев и "все близкие давным-давно в курсе".

Ранее условия расставания Собчак и Виторгана поразили Сеть.



Источник: www.dialog.ua