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Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал
У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная.
В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился на публике с новой пассией. 46-летнего актера запечатлели со спутницей в театре на ВДНХ на спектакле "Нод".
В сообщении отмечается, что "голубки очень мило держатся за ручки". Позже в новой возлюбленной Виторгана пользователи Сети опознали 26-летнюю актрису Нино Нинидзе, которая недавно заявила о разводе с артистом кино Кириллом Плетневым, в браке с которымона она родила сына.
Авторы канала Dark Cosmo подчеркивают, что Виторган и Нинидзе встречаются уже на протяжении трех месяцев и "все близкие давным-давно в курсе".
Ранее условия расставания Собчак и Виторгана поразили Сеть.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, развод, Ксения Собчак, Максим Виторган
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