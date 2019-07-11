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Для Ангелы Меркель изменили процедуру официальных встреч
11.07.2019 21:03
Из-за недавних неловких ситуаций, связанных с самочувствием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в протокол церемонии официальной встречи внесли изменения. Об этом сообщает «Укринформ».
В частности, во время церемонии встречи премьера Дании Метте Фредериксен, которая прошла с военными почестями сегодня, 11 июля, главы правительств слушали государственные гимны сидя.
Состояние здоровья Меркель в последнее время вызывает много вопросов. Однако слухи о болезни она настойчиво опровергает. Уже несколько раз у политика случались непродолжительные приступы сильной дрожи, которые внезапно начинались и также внезапно заканчивались.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, здоровье, Германия, Ангела Меркель
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