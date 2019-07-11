В Италии от гигантского града пострадали 18 человек

11.07.2019 09:45

В результате непогоды в центральной Италии пострадали по меньшей мере 18 человек, сообщает ТСН.

Огромный град размером с апельсин выпал в коммуне Пескара. 18 пострадавших, среди которых и беременная женщина, попали в больницы с ушибами и ранениями. Град разбил окна в некоторых квартирах и повредил крыши.

Непогода затронула также северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.