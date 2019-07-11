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В Персидском заливе произошел инцидент с кораблями ВМС Ирана и британским танкером
11.07.2019 17:15
Пять военных кораблей ВМС Ирана пытались остановить нефтяной танкер, принадлежащий Вritish Heritage в Персидском заливе, передает CNN.
Сообщается, что танкер переходил из Персидского залива в Ормузский пролив, когда к нему подплыли военные корабли с требованием изменить курс и остановиться в ближайших территориальных водах Ирана.
По некоторым данным, танкер защитил фрегат Королевского флота Montrose, который сопровождал его.
При этом указано, что самолет ВВС США, который находился недалеко, записал происходящее на видео.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Иран, ВМС, Персидский залив, корабли
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