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Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил и вчерашние телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ДонПресс.
«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания обсудили некоторые аспекты российско-украинских отношений, в частности, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказано в сообщении.
Известно, что на совещание в Кремль явились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, председатель АП России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и другие.
Теги: Донбасс, Путин, обсуждение, Совет безопасности
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