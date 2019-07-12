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В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев, находка потрясла научный мир
Уральский исследователь Валентин Дегтерев рассказал о вмерзшем во льды Антарктиды корабле пришельцев. Аппарат он обнаружил на архивных снимках со спутника.
Валентин Дегтерев уверен, что странное пятно на появившихся в Сети спутниковых снимках, не является ни природным образованием, ни дефектом пленки. "Это техногенный артефакт. Скорее всего, аппарат прибыл из дальнего космоса. Совершил аварийную посадку, но при этом хорошо сохранился. Думаю, что объект находится там миллионы лет", – написал уральский исследователь, передает dialog.ua.
Ученый уверен, что изучение этого объекта способно помочь совершить прорыв в научной сфере. Эта работа, по его мнению, будет по плечу только объединенному человечеству. А вот военных подпускать к НЛО, считает исследователь, ни в коем случае нельзя.
Впрочем, скептики считают, что ожидать чуда нельзя. Они уверены, что как и в прошлые разы это окажется просто оптической иллюзией и игрой воображения.
Теги: Донбасс, НЛО, лед, артефакт, пришельцы, Урал, Антарктида, корабль
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