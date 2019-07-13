- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Война на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор путинским боевикам11:02
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- Путин готовится побить рекорд Сталина: процесс уже запущен07:00
- Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"22:10
- Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским21:48
- 24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному17:28
- "Говорили 20 минут": в Кремле рассекретили подробности разговора Зеленского и Путина14:57
- Трагедия в России: Автомобиль опрокинулся в реку, погибли 10 человек, шестеро из них — дети14:18
- В США подготовили новый финансовый удар по России13:08
Немцы стали существенно меньше пить пива
За первое полугодие этого года в Германии выпили на 140 млн литров пива меньше, чем годом ранее.
В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt.
Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.
Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.
Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).
Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Германия, пиво
- МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец
- Меркель и Путин сошлись во мнении относительно столкновений в Украине
- Инфаркт Насирова подтвержден немецким кардиологическим центром
- Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну
- Путин готовит сговор с Германией и Японией: почти предвоенная "ось"
- Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Сто депутатов вместо 450: Зеленский заявил, что не отрицает "революцию" в Верховной Раде - детали 11:38
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Война на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор путинским боевикам11:02
- Гройсман понимает, что не понесет никакой ответственности за свои обещания, поскольку через 2 месяца будет уже новый глава правительства - мнение10:39
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Укрзализныця угодила в новый скандал10:00
- Супрун: в Украине врачи не будут исполнять закон о химической кастрации09:39
- Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52 09:20
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией