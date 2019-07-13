Немцы стали существенно меньше пить пива

13.07.2019 12:00

За первое полугодие этого года в Германии выпили на 140 млн литров пива меньше, чем годом ранее.

В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt.

Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.

Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).

Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.

Источник : https://korrespondent.net/