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Путин готовится побить рекорд Сталина: процесс уже запущен
В России собираются изменить избирательное законодательство для сохранения Путина у власти.
В результате он может остаться у руля страны даже после 2024 года, так как правки дадут «расширенные полномочия» для него в качестве премьера. Параллельно, он сможет управлять «Единой Россией», которая, скорее всего получит большинство депутатских мест в Госдуме.
Именно эти шаги Кремля приведут к продлению правления Путина, пишет издание Bloomberg.
В 2024 году приходит к концу президентство Путина, а в 2021-м пройдут выборы в Госдуму. Именно по этой причине приспешники нынешнего президента планирую сократить количество депутатов, избираемых по партийным спискам, в два раза. Соответственно, увеличиться доля кандидатов, которые будут баллотироваться в одномандатном округе.
Даже при учете падения рейтингов пропрезидентской партии, такой ход со стороны окружения Путина даст возможность удержать контроль над парламентом, так как кандидаты от «Единой России» примут участие в выборах как формально независимые одномандатники.
Bloomberg также предполагает, что эти изменения вступят в силу уже в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму. Как результат, Путин получит полный контроль над парламентом в качестве первого номера «Единой России». Таким образом, до 2024 он фактически будет управлять страной. Расширение полномочий премьера России будет значить уменьшением возможностей президента.
Благодаря такой парламентской реформе Путин может побить рекорд диктатора Иосифа Сталина, который руководил СССР 29 лет – с 21 января 1924 года по 5 марта 1953 года (если бы не смерть, он бы возглавлял СССР еще больше – собственно, Сталин умер 5 марта 1953 года). К 2024 году Путин будет руководить Россией 25 лет, 4 из которых он занимал должность премьера. Правда, хотя с мая 2008-го по май 2012 года российским президентом был Дмитрий Медведев, однако формально функции главы государства выполнял именно Путин.
Между тем, в начале июня в России Путину установили очередное надгробие Путину установили еще одно надгробие в России: фото , а сделали это неизвестные активисты в Воронеже.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Путин, рекорд, процессор, Сталин
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