- Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет21:00
- Разумков: Единственным государственным языком является украинский20:38
- День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»20:03
- В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду18:40
- Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии16:59
- Власти Латвии хотят легализовать всех заробитчан из Украины13:37
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Война на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор путинским боевикам11:02
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- Путин готовится побить рекорд Сталина: процесс уже запущен07:00
Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет
Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели масштабную работу на тему изменения климата.
Исследование показало, как изменится климат крупных городов мира в течение следующих 30 лет.
Согласно обнародованным результатам, в 77% крупнейших городов мира климат будет похож на нынешний климат других городов.
По словам экспертов, в 22% городов, будут несуществующие сейчас климатические условия.
При этом сообщается, что максимальная температура летом возрастет на 6,7 градуса.
По данным исследования, в через 30 лет температура летом в Киеве увеличится на 6,5 градусов и будет такой, как сейчас в столице Австралии — Канберре
По мнению специалистов климат Харькова будет похожим на Бухарест, климат Днепра на климат столицы Македонии — Скопье. В Лондоне будет как в Барселоне, в Стокгольме — как в Будапеште, в Мадриде — как в Марракеше.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, мир, погода, ученые
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- Певец Вакарчук - президенту Порошенко: "Помните защитников Донецкого аэропорта - киборгов? Нам нужны киборги в политике!"
- Мнение: вернуть Донбасс помогут политики и церковь
- Прогноз эксперта: Россия получит три крупных "удара в спину
- Соловьев выдал едкий спич о войне на Донбассе и оскорбил украинцев: "Никакого холодного мира нет и не будет"
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет21:00
- Разумков: Единственным государственным языком является украинский20:38
- Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю20:20
- День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»20:03
- Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки19:44
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык19:21
- При взрыве в частном дворе погибли два ребенка19:00
- В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду18:40
- Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года18:20
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией