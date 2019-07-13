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Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
13.07.2019 16:59
Украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун были лучшими в своих дисциплинах на летней Универсиаде в итальянском Неаполе и принесли в копилку команды две золотые медали.
Так, Климец не было равных в метании молота. Она показала результат 71,25 метра, опередив двух представительниц Польши.
Корсун была лучшей в тройном прыжке с результатом 13,9 метра. Ближайшую оппонентку она обошла на 9 сантиметров.
Таким образом, Украина завоевала вторую и третью золотые награды на летней Универсиаде.
В данный момент в активе украинской сборной три "золота", четыре "серебра" и три "бронзы". В медальном зачете Украина поднялась на 16-е место.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, Италия
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